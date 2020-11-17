البدري يستقر على بديل هاني في مواجهة توجو

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على بديل محمد هاني المصاب في مباراة توجو المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر أمام توجو غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كان 2021" بالكاميرون.





وكان محمد هاني ظهير أيمن المنتخب المصري، قد غادر معسكر الفراعنة قبل السفر إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها فى الرباط الخارجى للركبة.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، سيكون بديلا لمحمد هاني في مباراة الغد أمام توجو.



