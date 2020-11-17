البدري يستقر على بديل هاني في مواجهة توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على بديل محمد هاني المصاب في مباراة توجو المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر أمام توجو غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كان 2021" بالكاميرون.

وكان محمد هاني ظهير أيمن المنتخب المصري، قد غادر معسكر الفراعنة قبل السفر إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها فى الرباط الخارجى للركبة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، سيكون بديلا لمحمد هاني في مباراة الغد أمام توجو.

أخبار تهمك

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

البدري يستقر على بديل هاني في مواجهة توجو

منذ أقل من ساعة

شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»