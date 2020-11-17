الكشف عن المواعيد مباريات كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر.





حيث يخوض الأهلى مباراته أمام أبو قير للأسمدة21 نوفمبر الجارى، ويلعب الزمالك أمام اف سي مصر في نفس اليوم.





وحددت لجنة المسابقات يوم 1 ديسمبر موعدًا لمباراتى نصف النهائى، بين الفائز من مواجهة الأهلى وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى على استاد السويس الجديد فى تمام الثامنة مساء.





أما المباراة الثانية فى نفس الدور تجمع الفائز من مواجهة الزمالك ونادى مصر مع طلائع الجيش، فى تمام الخامسة مساء على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.





في حين يلتقى الفائز من مواجهتي نصف النهائى يوم 5 ديسمبر في نهائي كأس مصر.



