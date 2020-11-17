تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مفاوضات تجديد عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد الإسباني وذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل قائد الملكي حتى الآن.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن راموس يمتلك عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021 المقبل وأنه يمكنه التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل للانتقال له مجانًا في الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس لم يجلس بعد مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي ولكن رغبته هي الاستمرار مع ريال مدريد والاعتزال في نادي العاصمة الإسبانية نظرًا إلى أن عمره 34 عامًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس يظهر الولاء والالتزام لريال مدريد الذي يرتدي قميصه منذ 16 موسمًا بعد انتقاله في 2005 قادمًا من أشبيلية ويعتقد أنه يستحق التجديد لمدة موسمين آخرين حتى يستطيع أن يشارك في مونديال 2022 مع منتخب إسبانيا.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في ريال مدريد يرون أن الوضع الأقرب لقائد الملكي هو الرحيل أكثر من الاستمرار وأن المفاوضات يمكن أن تمر بمنعطفات غير متوقعة خاصة مع رغبة جماهير الميرينجي في استمرار سيرجيو راموس.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي التجديد لراموس أكثر من عام واحد ولكن النجم الإسباني يرى بأنه يستحق التجديد لمدة موسمين.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن في إسبانيا ينتظر البعض أن يتحدث راموس عن مستقبله مع ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيا وألمانيا في مسقط رأسه أشبيلية ولكن من غير المتوقع أن يفعل ذلك قائد الماتادور الإسباني قبل مواجهة هامة وحاسمة لبلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية.



