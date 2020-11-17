برشلونة يستقر على رحيل 6 لاعبين في يناير

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني استقروا على أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يرغب في بيع كلا من صامويل أومتيتي وجونيور فيربو ومارتين برايثوايت وماثيوس فرنانديز من أجل الحصول على الأموال وتخفيض سلم الرواتب.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي برشلونة يبحثون أيضًا عن عروض جذابة لكلا من ريكي بويج وكارليس ألينيا من أجل الرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في مقابل ذلك فإن برشلونة يعمل على إبرام صفقتين، حيث يرغب في التعاقد مع إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي وممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي.



