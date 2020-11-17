موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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