باريس سان جيرمان يُغري راموس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وهناك حالة من القلق داخل ريال مدريد بشأن مستقبل راموس، حيث سينتهي عقد الدولي الإسباني مع الفريق الملكي نهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد ليس لديه استعداد سوى تجديد عقد راموس سوى عام واحد ففط.

وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح راموس عقدًا أكبر بثلاث سنوات مقابل 20 مليون يورو صافيًا في الموسم.

وأشارت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان لن يقوم بأي إجراء رسمي إلا عندما يحصل على موافقة راموس حتى لا يدخل في صراع مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يرى المواصفات التي يريدها في راموس، والذي يعد أحد أفضل القادة في لعبة كرة القدم.

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