الزمالك يستقر على رحيل محمد حسن بعد قدوم روقة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على فكرة رحيل محمد حسن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر مسؤولي الأبيض ذالك عقب قرار عودة محمد أشرف روقة لاعب الفريق والذى قضى الموسمين الماضيين معارا لفريقي إنبي وطلائع الجيش، قبل أن يقرر الزمالك عودته بداية من الموسم المقبل.

وشارك محمد أشرف روقة صاحب الـ25 عاما في 17 مباراة رفقة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ويبحث مسئولو الزمالك عن تدعيم مركز الوسط فى الموسم المقبل لذا تم إخطار روقة بالعودة مع التحرك للتفاوض مع بيراميدز فى ضم نبيل دونجا، من صفوف الأخير.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخوض مباراة مهمة ببطولة كأس مصر أمام نادي إف سي مصر، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على استاد "القاهرة الدولي".

ويسعى الزمالك لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية.

وضرب الزمالك موعداً مع الاهلى في نهائي دوري الابطال الافريقى في 27 نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بعدما أطاح الفارس الأبيض بمنافسه الرجاء المغربى 4-1 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب فيما أطاح المارد الأحمر بمنافسه الوداد المغربى 5-1 بنتيجة موقعة الذهاب والإياب.

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