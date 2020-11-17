الزمالك يقترب من تجديد عقد أوباما

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقترب مسئولو نادى الزمالك، من الوصول إلى إتفاق مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الأبيض.

واتفق مسئولو الفريق مع أوباما على كل الأمور التي تخص التعاقد، سواء بعدد السنوات التي سيقوم اللاعب بالتوقيع العقد عليها، أو القيمة المالية التي سيتقاضها خلال هذه السنوات

ويمتلك أوباما في الوقت الحالي العديد من العروض السعودية القوية، وبمبلغ مالي كبير، يفوق الزمالك، ولديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف، ولكن من خلال بوابة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقود بشكل رسمي عقب الانتهاء من نهائي القرن الأفريقي والمقرر له يوم 27 من الشهر الجاري أمام الأهلي بالقاهرة، وبدون حضور جماهيري.

وبلغ الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي ذهاباً إياباً، بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي نصف النهائي للمسابقة القارية.

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