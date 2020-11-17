تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء منتخب البرتغال نظيره منتخب كرواتيا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دروي الأمم الأوربية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي ان سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة.

وجاءت تشكيلة البرتغال المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: روي باتريشيو.
خط الدفاع: جواو كانسيلو - خوسيه فونتي - روبين دياز - رافاييل جيريرو.
خط الوسط: دانيلو بيريرا - ويليام كارفايو - برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: جواو فيليكس - جوتا - كريستيانو رونالدو.

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