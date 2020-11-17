تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة أسبانيا بدوري الأمم الأوربية

يواجه اليوم الثلاثاء منتخب ألمانيا نظيره أسبانيا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.





وجاءت تشكيلة ألمانيا المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: ماتياس جينتر - أنطونيو روديجير – نيكلاس زوله – روبن كوخ – فيليب ماكس

الوسط: ليون جوريتسكا – إلكاي جوندوجان

الهجوم: سيرجي جنابري – تيمو فيرنر – لوروا ساني



