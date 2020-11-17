موعد مباراة مصر وتوجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل اليوم الثلاثاء منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على على ملعب توجو الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 7 المشفرة المالكة لحقوق بث تصفيات كأس الأمم الأفريقية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل منتخب مصر المباراة بدون محمد النني ومحمد صلاح بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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