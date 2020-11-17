أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري اليوم الإثنين، مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث سيلتقي الاهلي مع أبو قير للأسمدة السبت المقبل علي إستاد الجيش ببرج العرب.





ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، مع الاتحاد السكندري في الأول من ديسمبر على إستاد السويس الجديد.





وذكرت لجنة المسابقات في بيان رسمي اليوم الإثنين أن الزمالك سيواجه نادي مصر مساء السبت المقبل بإستاد السويس علي أن يلتقي الفائز منهما مع طلائع الجيش بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.





وحدد اتحاد الكرة يوم الخامس من ديسمبر المقبل، موعدا للمباراة النهائية على ملعب ستاد القاهرة الدولي.











ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، مع الاتحاد السكندري في الأول من ديسمبر (كانون الأول) على إستاد السويس الجديد.



وذكرت لجنة المسابقات في بيان رسمي اليوم الإثنين أن الزمالك سيواجه نادي مصر مساء السبت المقبل بإستاد السويس علي أن يلتقي الفائز منهما مع طلائع الجيش بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.



وحدد اتحاد الكرة يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعدا للمباراة النهائية على ملعب ستاد القاهرة الدولي. ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، مع الاتحاد السكندري في الأول من ديسمبر (كانون الأول) على إستاد السويس الجديد.وذكرت لجنة المسابقات في بيان رسمي اليوم الإثنين أن الزمالك سيواجه نادي مصر مساء السبت المقبل بإستاد السويس علي أن يلتقي الفائز منهما مع طلائع الجيش بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.وحدد اتحاد الكرة يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعدا للمباراة النهائية على ملعب ستاد القاهرة الدولي.



