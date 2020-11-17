إصابة مدرب الهلال بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، إصابة مدربه الروماني رازافان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.





وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".





ويستعد الهلال للمواجهة المرتقبة أمام النصر يوم ٢٣ نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



