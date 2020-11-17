إصابة مدرب الهلال بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، إصابة مدربه الروماني رازافان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".

ويستعد الهلال للمواجهة المرتقبة أمام النصر يوم ٢٣ نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

أخبار تهمك

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد إصابتها بكورونا.. "أديب": زوجة صلاح مساندة له

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يستعيد ذكرياته مع ميسي وتركي آل الشيخ.. والأخير يرد

منذ نصف ساعة

بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 5 ساعات

أول ظهور لدرة بعد زواجها في حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

10:06 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»