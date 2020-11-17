لبلبة تعلق على الكمامة التي ارتدها في ندوة مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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علقت الفنانة لبلبة على الكمامة التي ارتدها في ندوة مهرجان القاهرة، لافتة إلى أن احدى صديقاتها هي التي قامت بصنعها لها.

وأشار تفي مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة المذع على القناة الأولى المصرية، إلى أنها لم تخلع الكمامة طوال تواجدها فى الندوة.

وناشدت من جانلها الجميع بضرورة ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنها تهتم كثيرا بالمهرجانات الفنية، مشيرة إلى أنها حضرت 18 دورة متتالية من مهرجان كان السينمائي على نفقتها الشخصية برفقة والدتها .

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