ميدو: عبد الله جمعة أفضل من أبو الفتوح

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على احترامه للاعب الأبيض المعار أحمد فتوح، الذي قررت إدارة الزمالك استعادته لتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل، ولكن عبدالله جمعة أفضل منه.





وتابع ميدو في تصريحات له عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " أحمد فتوح له مني كامل الاحترام، لكن عبد الله جمعة أفضل منه، وقده 10 مرات".





وأشار إلى أن هناك لاعبين في الدوري المصري الممتاز لن يجدوا أندية يلعبون بها في الموسم المُقبل بسبب مواعيد القيد.





وكان الزمالك أبلغ أحمد فتوح بشكل رسمي بعودته خلال الموسم الجديد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



