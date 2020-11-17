"الآنسة فرح" يحتل مركزا متقدما بقائمة تريند جوجل
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:39 ص
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حقق مسلسل "الآنسة فرح" الذى تلعب بطولته الفنانة رانيا يوسف وتشاركها أسماء أبو اليزيد التمثيل فيه نجاحًا منذ عرض أولى حلقاته أمس على إحدى المنصات الإلكترونية.
واحتل "الآنسة فرح" مركزا متقدما بقائمة تريند جوجل بعد أسماء أبو اليزيد تصريحات لها، التي أكدت أنها سعيدة بنجاح المسلسل.
وأشارت إلى أن الجزء الثاني يحمل الجزء الثانى المعروض حاليا عددا من المفاجآت للجمهور الذى ارتبط بالجزء الأول، مؤكدة سعادتها بالعمل مع نجوم كبار دعموها في أولى بطولاتها لتحقيق النجاح المطلوب.