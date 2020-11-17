"الآنسة فرح" يحتل مركزا متقدما بقائمة تريند جوجل





حقق مسلسل "الآنسة فرح" الذى تلعب بطولته الفنانة رانيا يوسف وتشاركها أسماء أبو اليزيد التمثيل فيه نجاحًا منذ عرض أولى حلقاته أمس على إحدى المنصات الإلكترونية.





واحتل "الآنسة فرح" مركزا متقدما بقائمة تريند جوجل بعد أسماء أبو اليزيد تصريحات لها، التي أكدت أنها سعيدة بنجاح المسلسل.





