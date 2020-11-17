لويس إنريكي: مجبرون على الفوز على ألمانيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
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قال المدير الفني لإسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، اليوم الإثنين، إن "فكره الكروي" منذ تولي قيادة المنتخب "لم يتغير"، مشدداً في الوقت ذاته أنه "من الأفضل" أن نتيجة التعادل أمام ألمانيا في مباراة الثلاثاء في ختام المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية، لن تكون كافية من أجل التأهل لنصف النهائي.

وأقر إنريكي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة التي يحتضنها ملعب لا كارتوخا، في إشبيلية بأنه يدخل في كل مباراة بعض "الأفكار الخاصة بتمركز" اللاعبين "للحد من خطورة أسلحة" الألمان.

كما حذر مدرب "لا روخا" من "صعوبة الفوز" على ألمانيا، مؤكدا أنه يخطط للتفوق عليها من خلال "الضغط العالي والاستحواذ على الكرة. وبهذا، سيكون علينا حرمان المنافس من مواطن قوته، وتغطية مواطن الضعف" التي قد تظهر في صفوف إسبانيا.

وأكد إنريكي أيضاً أنه مقتنع تماما بأنهم "استحقوا نتائج أفضل في بعض المباريات"، منذ عودته لمقعد المدير الفني، في الوقت الذي أبدى "سعادته" بأن "إصابة سرجيو بوسكيتس (لاعب وسط برشلونة) بسيطة"، وأوضح أنه رغم أن اللاعب "كان بإمكانه مغادرة المعسكر، إلا أنه قرر البقاء، وهو أمر إيجابي جدير بالتقدير".

وأتم بأن الظهير الايسر خوسيه لويس جايا سيكون بمقدوره المشاركة أمام ألمانيا، حيث أن "حالته ممتازة"، ولكنه أصيب بـ"جرح في الرأس".

ويدخل الإسبان المباراة ولا بديل أمامهم سوى الفوز، حيث أنهم يحتلوا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة خلف المتصدرة ألمانيا التي يكفيها التعادل. 

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