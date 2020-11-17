تغريدة من أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير تحصد أكثر من 100 ألف إعجاب

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حصدت تغريدة من أحد أبطال المسلسل الأمريكي "فريندز"، أكثر من 100 ألف إعجاب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال فترة قصيرة، لما تضمنته من نبأ سار لكل عشاق المسلسل.

وأعلن الممثل الكوميدي، ماثيو بيري، الذي يجسد في أحداث "فريندز" دور "تشاندلر"، تغريدته أنه سيتم البدء في تصوير الحلقة الجديدة التي تشهد على لم شمل كل أبطال العمل من جديد في شهر مارس/ آذار 2021.

وكتب بيري في تغريدته التي نشرها الخميس: "أعيد تحديد موعد لتصوير حلقة "لم شمل" الأصدقاء في بداية مارس، يبدو أننا أمام عام حافل قادم، وهذه هي الطريقة التي أحبها".

وكان من المقرر أن يتم تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن تأجل التصوير بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي أثرت على العديد من الأعمال الفنية.

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