مانشستر سيتي يفاوض دي بروين على التجديد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بدأ نادي مانشستر سيتي في التفاوض مع لاعب وسط فريقه كيفن دي بروين، من أجل تمديد عقده، وذلك وفقًا لما ذكره اللاعب.

عقد البلجيكي كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2023، بعدما انضم إلى صفوف النادي الإنجليزي قادمًا من من فولفسبورج في 2015.

وعبر اللاعب صاحب الـ29 عامًا، في تصريحات تلفزيونية قبل مباراة منتخب بلاده بلجيكا وانجلترا، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة، في دوري الأمم الأوروبية مساء يوم الأحد الماضي، عن سعادته بتواجده مع مانشستر سيتي، قائلا، " أنا في ناد رائع وبوجود ملاك رائعين، لقد دخلنا في بعض المفاوضات غير المتقدمة، في الوقت الحالي أقوم بالمفاوضات بنفسي، وأرغب في البقاء في النادي لذا فالأمر سهل".

وتابع، "إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط، لكن عند الرغبة في البقاء لا يكون الأمر صعبا".

جدير بالذكر أن دي بروين حصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي ونال جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب الموسم الماضي بعدما سجل 13 هدفًا وعادل رقمًا قياسيًا بصناعة 20 هدفا في موسم واحد.

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