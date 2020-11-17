الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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نجح مسؤولو النادي الأهلي في إتمام التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، مدافع نادي وادي دجلة والمنتخب الأولمبي، من أجل إنضمامه إلى صفوف فريق القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد.

وجاء التعاقد مع بيكهام بعد توصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي وادي دجلة، بعدما اتفق الطرفان على كافة الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

وتدخل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل إنهاء الصفقة، في ظل تجميدها في الأيام الماضية لاختلاف مسؤولو الناديين على بعض الأمور المالية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي، ومن ثم يظهر داخل جدران القلعة الحمراء للانضمام إلى تدريبات الفريق بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويدرس موسيماني المدير الفني للأحمر الاعتماد على اللاعب في مركزي الظهير الأيمن والمساك بعدما شاهد قدرات اللاعب، فضلا عن قدرة اللاعب في المشاركة بمركز الوسط المدافع.

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