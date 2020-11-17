أستاذ علم الأوبئة: هذه الحصة التي تعاقدت عليها مصر من لقاح فايزر (فيديو)

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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، إن مصر اتفقت على حجز 20 مليون جرعة من لقاح فايزر متى ثبت فعاليته، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا.



وقال "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هناك 10 لقاحات وصلت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي يتم إجرائها على أعداد كبيرة من البشرة من بينها لقاح فايزر.



وأضاف أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا هي الأهم لأنها تختبر فعاليته على مجموعة كبيرة من البشر، موضحًا أن لقاح فايزر تم تجربته على 45 ألف شخص، ولقاح مودرينا تم تجربته على 15 ألف.



وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن لقاح كورونا يعطي مناعة للجسم ضد الفيروس، بينما لم يتم التأكد من مدة المناعة التي يتركها.



وأكد أن السلالة الجديدة التي ظهرت للفيروس في الدنمارك بعد انتقاله إلى حيوان المينك لم يتم التأكد من حدوث تغيير في السلالات يكون معها اللقاح غير ذو فعالية وهو ما دفع حكومات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا يقومون بإعدام هذا الحيوان.