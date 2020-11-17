برشلونة يحل أزمة التعاقد مع جارسيا

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني سيواصل محاولاته من أجل التعاقد مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف تعزيز الخط الدفاعي، بمحاولة ضم جارسيا، وذلك بعد فشل ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيعتمد على الشباب لتغطية العجز الموجود في خط الدفاع، في حال مماطلة مانشستر سيتي ومطالبته بالحصول على مبلغ ضخم من أجل بيع جارسيا.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة سيعتمد على كل من أوسكار مينجويزا، وسانتياجو راموس مينجو، وأرناو كوماس، حال الفشل في التعاقد مع جارسيا.





وأوضحت الصحيفة، فإن الأمانة الفنية لنادي برشلونة، ترى أن جارسيا هو المدافع الأمثل للتعاقد معه.



