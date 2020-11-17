شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، عن تفاصيل محاولة الأجهزة الأمنية للقبض على صاحب واقعة "طفلة الحشيش" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.





وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه ورد بلاغ إلى خط نجدة الطفل بتاريخ 25 سبتمبر الماضي بقيام أحد الأشخاص بتقديم أحد المواد المخدرة لطفلة وقيامه ببعض الممارسات الغير أخلاقية معها.





وأضاف مدير خط نجدة الطفل: "أن المبلغ أورد كل تفاصيل صاحب الواقعة وعنوانه في أحد ضواحي محافظة بورسعيد، وتبين أن الفيديو لأحد المصريين وأن الطفلة هي ابنة سيدة مطلقة تقيم معه، وتم إحالة الواقعة إلى النائب العام وحضر أحد المحامين عنه، وقال أن الفيديو تم تصويره في استراليا وأن المتهم لا يتواجد حاليا في مصر ولا الطفلة أو والدتها".



