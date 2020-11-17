شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
واقعة الطفلة
واقعة الطفلة
شيماء حسن
Advertisements
كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، عن تفاصيل محاولة الأجهزة الأمنية للقبض على صاحب واقعة "طفلة الحشيش" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه ورد بلاغ إلى خط نجدة الطفل بتاريخ 25 سبتمبر الماضي بقيام أحد الأشخاص بتقديم أحد المواد المخدرة لطفلة وقيامه ببعض الممارسات الغير أخلاقية معها.

وأضاف مدير خط نجدة الطفل: "أن المبلغ أورد كل تفاصيل صاحب الواقعة وعنوانه في أحد ضواحي محافظة بورسعيد، وتبين أن الفيديو لأحد المصريين وأن الطفلة هي ابنة سيدة مطلقة تقيم معه، وتم إحالة الواقعة إلى النائب العام وحضر أحد المحامين عنه، وقال أن الفيديو تم تصويره في استراليا وأن المتهم لا يتواجد حاليا في مصر ولا الطفلة أو والدتها".

وتابع: "والدة الطفلة من اصل لبناني وكانت تقيم في استراليا من أربع سنوات عندما قامت بتصوير هذا الفيديو، وقام أحد الأشخاص بأخذ الفيديو من تليفونها"، مشيرًا إلى أن الجريمة تخضع للقانون المصري حتى لو تم ارتكابها خارج البلاد وصاحب الواقعة متهم بتعريض طفلة للخطر والتحرش بها وتعاطي مواد مخدرة وهو ما ستسفره التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدير خط نجدة الطفل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

البدري يستقر على بديل هاني في مواجهة توجو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماذا قال "القومي للأمومة والطفولة" عن "طفل البلكونة"؟

"بيجيلها كوابيس".. تفاصيل واقعة حرق طفلة بـ"مية نار" على يد والدها أبو النمرس

"دي بنت".. نجدة الطفل يناشد بعدم نشر صور "آية" ضحية التعذيب

نجدة الطفل يكشف تفاصيل واقعة الطفلة المعذبة على يد ضابط مفصول وزوجته

"نجدة الطفل" يكشف تفاصيل واقعة وفاة رضيع القليوبية جوعا (فيديو)

تعليق ناري من المجلس القومي للطفولة والأمومة على واقعة "طفل المرور"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»