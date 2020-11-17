شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
شيماء حسن
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كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، عن تفاصيل محاولة الأجهزة الأمنية للقبض على صاحب واقعة "طفلة الحشيش" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.
وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه ورد بلاغ إلى خط نجدة الطفل بتاريخ 25 سبتمبر الماضي بقيام أحد الأشخاص بتقديم أحد المواد المخدرة لطفلة وقيامه ببعض الممارسات الغير أخلاقية معها.
وأضاف مدير خط نجدة الطفل: "أن المبلغ أورد كل تفاصيل صاحب الواقعة وعنوانه في أحد ضواحي محافظة بورسعيد، وتبين أن الفيديو لأحد المصريين وأن الطفلة هي ابنة سيدة مطلقة تقيم معه، وتم إحالة الواقعة إلى النائب العام وحضر أحد المحامين عنه، وقال أن الفيديو تم تصويره في استراليا وأن المتهم لا يتواجد حاليا في مصر ولا الطفلة أو والدتها".
وتابع: "والدة الطفلة من اصل لبناني وكانت تقيم في استراليا من أربع سنوات عندما قامت بتصوير هذا الفيديو، وقام أحد الأشخاص بأخذ الفيديو من تليفونها"، مشيرًا إلى أن الجريمة تخضع للقانون المصري حتى لو تم ارتكابها خارج البلاد وصاحب الواقعة متهم بتعريض طفلة للخطر والتحرش بها وتعاطي مواد مخدرة وهو ما ستسفره التحقيقات.
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