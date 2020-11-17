نادي أمريكي ينوي شكوى بيراميدز للفيفا

تعجب زكي عبد الفتاح مدرب حراس فريق لوس انجلوس الأمريكي، من تجاهل مسئولي بيراميدز لمستحقات الفريق الامريكي نظير مشاركة عمر جابر.





وقال عبد الفتاح عبر سكايب من أمريكا مع هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على شاشة صدى البلد: "النادي الأمريكي طلب اكثر من مرة من بيراميدز سداد مستحقاتهم نظير مشاركة عمر جابر".





وتابع: مستحقات لوس انجلوس تبلغ 200 الف دولار فقط ومندهش من مماطلة فريق بيراميدز.





وأستكمل: ممدوح عيد زار نادي لوس انجلوس وتعامل باحترافية كبيرة، لا اعلم لماذا غابت الاحترافية الان.





وأكد: لوس انجلوس يريد تصعيد الازمة لفيفا، ولكن احاول قدر الامكان تعطيل تلك الخطوة، اخاف على سمعة مصر خاصة انها امور بسيطة.





وأتم كلماته: أطالب بيراميدز بحل الازمة بشكل ودي قبل تصعيد الفريق الامريكي.











