عادل حمودة: روسيا والصين في أولويات بايدن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن رئيسا الصين وروسيا هما الوحيدان الذين لم يباركا لجو بايدن على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الصين وروسيا وكورونا والاقتصاد خاصة أن هناك توقعات مؤلمة للاقتصاد الأمريكي تأتي في مقدمة اهتمام جو بايدن.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الصين مرشح لأن يرث القوة العظمى والإمبراطورية العظمى للولايات المتحدة، وهناك الخلافات بين أمريكا وروسيا، يجعل منهما المرشح الأول لرأس اهتمامات بايدن".

واستطرد: "بايدن لن يكون منتبه إلى أي ملف خارجي قبل سنة ونصف وسنتين على أقل تقدير، وعلاقته بتركيا ستكون امتداد لموقف ترامب وما قبل ترامب بسبب وقوفه مع اليونان لأنها دولة مسيحية غربية، أكثر من 65% من ملاك جزرها أمريكا".

وأشار إلى أن بايدن سيكون ضد أي حد يوقف ضد اليونان حتى لو كانت تركيا، موضحًا أن موقفه بالنسبة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يتغير بحكم العلاقات التاريخية بين أمريكا وإسرائيل الممتدة والتي لا تتغير بتغير الرؤساء.

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