تفاصيل جديدة عن جرائم سفاح الجيزة

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كشف ناصر عبد اللطيف، شقيق "رضا"، ضحية سفاح الجيزة، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المتهم كان صديق الطفولة لشقيقه، لافتًا إلى أن ششقيقه تخرج من كلية الهندسة وسافر إلى السعودية.



وأضاف أن سفاح الجيزة تخرج من كلية الحقوق ويدير عدة مكتبات بالشراكة مع شقيقه، لافتًا إلى أنهم كانوا يأتمنوا المتهم على ممتلكاتهم وعقاراتهم، معلقًا: "أخويا كان يؤتمنه أكتر مننا، وهو خان الأمانة".



وأشار إلى أن شقيقه عندما شعر بالتلاعب في أمواله عاد إلى مصر في عام 2015، وبعد عودته تم إغلاق هاتفه، واختفائه، متابعًا: "بعدها اكتشفنا إن السفاح باع الممتلكات بعقود مزورة، وفهمنا إن هو إللي ورا اختفاء أخويا".



وتابع أنهم ظلوا يبحثون عن شقيقه وعن صديقه السفاح؛ لأنه اختفى هو الآخر، لافتًا إلى أنه أوائل عام 2020 اكتشفوا أن شقيقه مسجل في قضية سرقة، ولكنه ليس محبوسًا، متابعًا: "قدمنا بلاغًا للنائبالعام وللنيابة الكلية وفتحنا محضر"، مستكملًا: "بعدها وصلنا لجثث كثيرة وأموال كثيرة السفاح باعها"، معلقًا: "ده شيطان".



وفيما علق المحامي مصطفى جمال، على وقائع سفاح الجيزة، قائلًا: "أخطر من ريا وسكينة، والشيطان يقف أمامه يضرب له تعظيم سلام".



وأضاف "جمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السفاج استحل أعراض الناس، قتل النفس، وقام بفعل كل أنواع الكبائر، لافتًا إلى أن المتهم هرب من النافذة أثناء التحقيق معه، معلقًا: "قلبه ميت".



وتابع أنه تم الإمساك به مرة أخرى، وحرروا محضر هروب له، مستكملًا: "ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل والحق، وفيه ناس من ضحاياه بدأت حقوقهم تيجي".



وأشار إلى أن إحدى ضحاياه والمدعية "مي" لم تعلم حتى الآن إذا كانت متزوجة أم لا بسبب ما فعله معها، حيث استعان بمأذون مزيف وبشخصية مزيفة عند الزواج منها.



