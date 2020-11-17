السيدة التي أثارت الجدل باختفاء توأم من بطنها: "تعبانة نفسيًا"

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كشفت ولاء عبد الناصر، السيدة التي أثارت الجدل بإختفاء توم من بطنها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى، تفاصيل جديدة حول الواقعة.



وقالت "عبدالناصر"، إنها كانت حامل في الشهر السادس وكانت تتابع الحمل مع طبيب، وأجرت بعض الإشاعات التي أظهرت الأجنة بصورة حقيقية، وبعد ذلك ظهرت لها سيدة وصفتها بالجن وقالت لها: "دول مش أولادك انا هاخدهم منك".



ولفتت إلى أن هذه السيدة ظهرت لها أكثر من مرة، وكانت تعتقد انها كابوس بسبب قرض الوضع، وبعد ذلك لم تجد الاجنة في بطنها، معقبة: "لو اللي حصل مش سحر، أنا عايزة حد يفسر ليا هذه الواقعة، انا تعبانة نفسيًا"



استشاري تحسم الجدل

حسمت الدكتورة أميمة إدريس، استشاري طب النساء والولادة، الجدل المسار حول اختفاء توأم من بطن سيدة بالشهر السادس دون اجهاض.



وقالت "إدريس"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "أنا بضحك لما بسمع القصة دي، مفيش حاجة أسما توأم يختفي من سيدة حامل في 6 أشهر، الحكاية دي بنسمعها دائمًا من الستات لما تسقط، عشان خايفة من زوجها، وتدعي بأن الجن هو من قام بذلك.. مفيش حاجة اسمها كده خالص".



ولفتت إلى ان الحديث على اختفاء توأم من سيدة حامل شيء خيالي، وقد يرجع إلى أن هناك بعض السيدات يصبن الانتفاخ، وهذه الحالة معروفة طبيًا بالحمل الكاذب.



الحمل الكاذب؛ يشبه الحمل الطبيعي كثيرًا ولا ينقصه إلا وجود جنين حقيقي، لذلك يضع كثيرًا من الأمهات في موضع حيرة، وتكون المرأة متأكدة أنها حامل على الرغم من عدم وجود حمل، ومن أكثر الأعراض شيوعًا للحمل الكاذب:



1. البطن المنتفخ:

يشبه بطن الحامل تمامًا، ويكبر بمرور الوقت ويتمدد كأن داخله جنين ينمو بشكل طبيعي، لكن في حالة الحمل الكاذب يكون البطن المنتفخ نتيجة لأحد هذه الأسباب:

غازات.

دهون متراكمة.

بول أو براز لم يتم إخراجه بشكل طبيعي.

كيس الحمل الفارغ، وهو من أكثر الأسباب شيوعًا، وأقربها إلى أعراض الحمل الحقيقي.



2- توقف الدورة الشهرية:

عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقفها تمامًا، هو ثاني أكثر الأعراض شيوعًا للحمل الكاذب.



3- الشعور بحركة الجنين:

ما يقرب من نصف النساء، اللاتي عانين من الحمل الكاذب، أكدن شعورهن بحركة الجنين، وهناك كثير من النساء شعرن بركلات منتظمة، كالتي يحدثها الجنين في الحمل الحقيقي، على الرغم من عدم وجود جنين في الرحم.



الأعراض الأخرى من الصعب التفرقة بينها وبين الحمل الحقيقي، لذلك ننصح بضرورة عمل تحليل دم في هذه الحالة، للتأكد من حدوث حمل أو لا، وهذه الأعراض هي:

1- غثيان وقيء وخصوصًا في فترات الصباح.

2- تغير حجم الثدي، وأحيانًا تتعرّض بعض النساء لنزول قطرات حليب من الثديين.

3- تحول لون الحلمات إلى اللون الداكن.

4- وجع وتقلصّات مشابهة لوجع الحمل.

5- حدوث زيادة في الوزن.

6- تمدد الرحم.

7- اتساع عنق الرحم.

