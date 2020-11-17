عادل حمودة: هذا موقع العلاقات الأمريكية بالشرق الأوسط من اهتمامات بايدن
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن قضايا الشرق الأوسط وعلاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية ستكون في المرتبة الخامسة أو السادسة من اهتمامات جو بايدن.
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن جو بايدن كان من ضمن المعارضين في إدارة أوباما لرحيل الرئيس السابق حسني مبارك لأنه كان يرى أن هذا إضافة سيئة لتشويه العلاقات المصرية الأمريكية.
وأكد الكاتب الصحفي، أن بايدن لن يقبل بإعادة تيار الإسلام الراديكالي أو جماعة الإخوان وذلك بحكم خبرته في السياسة الخارجية كونه استمر رئيسا للجنة الشئون الخارجية والقانونية في حزب الشيوخ الأمريكي، وربما الناس نسيت في إدارة باراك أوباما من رفضوا أن يرحل محمد حسني مبارك عن الحكم في 2011.
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