تعرف على تفاصيل طقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية:



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري.- أمطار خفيفة (50% تقريبًا) على بعض المناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).