مهاجم كوكاكولا ينتقل لجمهورية شبين لموسمين

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حصل فريق جمهورية شبين على توقيع اللاعب أكرم عبد ربه مهاجم كوكاكولا، لمدة موسمين، في حضور أبو العينين شحاته، المدير الفني، وخميس دويدار مستشار فني الفريق، وأحمد معتمد وكيل اللاعبين، وذلك استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.



وقام الفريق المنوفي بقيد 9 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، أحمد المحرات، محمد خالد، أحمد الشرقاوي، محمد عزت، محمود شعلان، طلبه محمد، أحمد سامي، محمد أبو طالب، محمود حميد.



وتعاقد الجمهورية مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد شوقي حارس إف سي مصر وغزل المحلة، وأيمن مزيكا مدافع أبو قير، وعبد الله بيكا، لاعب دكرنس، وصلاح فتحي من التليفونات، ويسري وحيد، من بدر، وربيع يسري من الأوليمبي، وأحمد الدماطي من نادي الحمام، ومؤمن بدوي لاعب وسط أبو قير.

