بعد إصابة النني.. هذا مصير لاعبي المنتخب عند عودتهم لمصر (فيديو)



وأشار "فضل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن إنهم أجروا 4 مسحات لفريق المنتخب المصري بعد مباراة التوجو، لافتا إلى أنهم أجروا مسحة أخرى في توجو وجاءت النتيجة بسلبية مسحة كل اللاعبين عدا محمد النني جاءت نتيجته إيجابية.



ولفت إلى أنه سيجرى مسحة لكل بعثة المنتخب في مطار القاهرة عند العودة، وسيتوجهوا إلى الفندق بعدها حتى تظهر نتائج المسحات للجميع.



وقال "ناصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تحدثت معه منذ ساعة وأخبرني بشعوره بدور برد بسيط".



وأضاف "حالة النني جيدة، ولم يشتكي بأية أعراض، وعندما جاء من انجلترا لم يأتي للبيت وذهب إلى معسكر المنتخب مباشرة".

وكان كشف والد النني عن أخر مكالمة بينه وبين نجله اطمان خلالها عليه مؤكدا انه يعاني من نزلة برد فقط وانه سيقوم بالاتصال به مجددا للاطمئنان عليه.



وأكد ناصر النني أن نجله لم يشتكي من أي اعراض قوية وكل الأعراض عبارة عن نزلة برد خفيفة فقط ولا توجد أي أمور مقلقة وان البرد جاء نتيجة تغيير الجو وسيعيد المسحة للاطمئنان على حالته.





يواجه منتخب مصر نظيره التوجولي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.



وتلقي الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بتوجو اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على أحوال البعثة والشد من آزرهم قبل مواجهة منتخب توجو غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع رئيس البعثة بالاطمئنان علي لاعبنا الدولي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا والتأكد من اتخاذ البعثة كافه أنواع الإجراءات وتنفيذ البرتوكول الطبي علي اللاعب.

طمأن محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر توجو، الجمهور على حالة اللاعب محمد النني بعد تاكد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وحالته مستقرة.