رسمياً .. مؤمن بدوي ينتقل لجمهورية شبين في القسم الثاني

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حصل فريق جمهورية شبين على توقيع اللاعب مؤمن بدوي لاعب وسط مهاجم فريق أبو قير للأسمدة، في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين، في حضور أبو العينين شحاته المدير الفني، وأحمد معتمد وكيل اللاعبين، وخميس دويدار مستشار فني النادي المنوفي.



وسبق للاعب الإنضمام لأندية سيراميكا، ونجوم المستقبل، وجمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة، قبل العودة مجدداً للجمهورية.



يستعد فريق جمهورية شبين، لخوض مباريات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني (2020-2021) والذي سينطلق يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.

