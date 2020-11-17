عادل حمودة: لجوء ترامب للقضاء قد يغير النتيجة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه يتوقع أن يتسلم جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من لجوء دونالد ترامب إلى القضاء الذي قد يغير النتيجة سواء لصالح ترامب أو تستمر لصالح بايدن.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كان هناك إصرار كبير للتصويت بالبريد على الرغم من أن الحل كان أفضل وهو التصويت المبكر وهذا يضع علامة استفهام كبيرة خاصة أن الحزب الديمقراطي كان يدفع نحو التصويت بالبريد".

وتابع الكاتب الصحفي: "كان هناك بعض أصوات المتوفين وأصوات ملقاة في القمامة، كما أن هناك إصرار من ترامب على إعادة فرز الأصوات صوتًا صوتًا وهذا استحالة ولا يجوز خاصة أن ترامب حصل على 71 مليون صوتًا وهو أعلى من الأصوات التي حصل عليها عندما فاز على هيلاري كلينتون في 2016م".

واستطرد: "أتوقع أن إدارة ترامب سوف تعرقل بايدن وتؤخر سياسة الحزب الديمقراطي خاصة أن إدارة ترامب ترفض التعاون مع بايدن وإمداده بأية معلومات حتى موعد التسليم الفعلي للسلطة في 20 يناير المقبل، ولكن لا أتوقع أن يورط ترامب بايدن في أي عملية عسكرية".

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