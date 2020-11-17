انفجار اسطوانة غاز بجوار خانقاة شيخو الأثرية.. والوزارة تعلن النتائج
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:42 ص
حسام زيدان
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قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إن خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بمنطقة الخليفة وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ.
جاء ذلك تعليقًا على الحريق الذي نشب بأحد المنازل في منطقة الخليفة نتيجة انفجار اسطوانة لغاز البوتجاز.
وأكد أن أن الحريق لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة، حيث كان الحريق بأحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما.
وتم السيطرة علي الحريق من قبل الحماية المدنية.
الجدير بالذكر أن خانقاة شيخو ترجع إلى العصر المملوكي البحري وأنشأها الأمير شيخو العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام٧٥٦ هجرية/١٣٥٥م ويرجع إنشاء قبة صفي الدين جوهر إلى عام ٧١٤ هجرية/١٣١٤م.
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