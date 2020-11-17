عادل حمودة: حزب سري يميني يخطط لـ"دونالد ترامب"

كشف عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن الحزب السري اليميني التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يخطط له في كثير من قرارات داخل الرئاسة الأمريكية.





وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن المخابرات الفيدرالية تحققت بأن هناك حزب سري يميني مكون من كبير موظفي البيت الأبيض وسيناتور ورئيس مجلس الشيوخ وأحد كبار الحزب الجمهوري وحاكم ولاية فلوريدا، وعددهم 9 أشخاص استطاعوا اختراق 4 من أجهزة المخابرات الأمريكية من أصل 18 أجهزة بمساعدة وزير الخارجية وباعتراف وقبول وزير الدفاع".



