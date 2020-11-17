عادل حمودة: حزب سري يميني يخطط لـ"دونالد ترامب"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن الحزب السري اليميني التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يخطط له في كثير من قرارات داخل الرئاسة الأمريكية.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن المخابرات الفيدرالية تحققت بأن هناك حزب سري يميني مكون من كبير موظفي البيت الأبيض وسيناتور ورئيس مجلس الشيوخ وأحد كبار الحزب الجمهوري وحاكم ولاية فلوريدا، وعددهم 9 أشخاص استطاعوا اختراق 4 من أجهزة المخابرات الأمريكية من أصل 18 أجهزة بمساعدة وزير الخارجية وباعتراف وقبول وزير الدفاع".

وتابع الكاتب الصحفي: "هذا الحزب هو المسؤول عن قرارات ترامب في الإدارة الأمريكية، وقد يكون وراء هذه التظاهرات الحالية أو تصعيد العمليات القانونية أو الإثارة التي يقوم بها ترامب حاليًا، خاصة أن ترامب لا إرادة له والإرادة الفعلية لهذا الحزب وهو السبب في حالة الانقسام الحالية التي يشهدها المجتمع الأمريكي والحياة الحزبية بوجه عام، وقد يكون وراء الصفقة التي سيعقدها ترامب للخروج السلمي من السلطة".

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