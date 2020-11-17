الكشف عن كواليس إصابة محمد النني بفيروس كورونا

أكد محمد مراد الناقد الرياضي المرافق لبعثة منتخب مصر في توجو، ان اللاعب الدولي محمد النني شارك في تدريبات المنتخب وظهر بشكل مميز.





وقال مراد خلال مداخلة هاتفية من توجو لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كان هناك اتصالات مكثفة من قبل جهاز المنتخب الاداري قبل تدريب منتخب مصر بتوجو لمعرفة نتيجة المسحة ولكن دون جدوى، وبعدها تدرب المنتخب بدون معرفة نتيجة المسحة.





وتابع: النني تألق في المران واحرز اكثر من هدف وكان بحالة فنية جيدة.





وأتم: بعد ذلك ظهرت النتيجة باصابة النني بفيروس كورونا، وسوف يعود برفقة بعثة منتخب مصر عقب مباراة توجو ولكن بشكل منعزل في الطائرة.



