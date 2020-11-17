وزير الرياضة يطمئن على بعثة المنتخب الوطني

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية غدًا الثلاثاء.

وتلقي الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بتوجو اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للأطمئنان  علي أحوال البعثة والشد من آزرهم قبل مواجهة منتخب توجو غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع رئيس البعثة بالاطمئنان علي لاعبنا الدولي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا والتأكد من اتخاذ البعثة كافه أنواع  الإجراءات وتنفيذ البرتوكول الطبي علي اللاعب.

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