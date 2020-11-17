مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات، في جرائم "قذافي.ف" والمعروفة إعلاميًا ب"سفاح الجيزة"، عن تفاصيل جديدة، أن الضحية الثالثة للمتهم هي شقيقة الزوجة الرابعة، حيث لم يتم تحرير محضر بتغيبها حتى الآن.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يعرف المجني عليها قبل ٥ سنوات، وأقام معها علاقة عاطفية تطورت لعلاقة غير شرعية، وفوجئت بعد أن وعدها المتهم بخطبتها، أنه خطب شقيقتها، وقبل الزواج هددته بفضح أمره أمام أسرتها، ولكن قرر التخلص منها.
وأفاد المتهم أمام التحقيقات، أن يوم الواقعة استدرجها بحجه هروبهما والزواج منها، وكان مستعدا بحفر حفرة على عمق ٢ متر في الشقة المواجهة لشقة بولاق الدكرور المدفون فيها زوجته وصديقه، وبمجرد وصولها خنقها ودفنها، ثم أوهم أهلها أنها على علاقة بأحد المخرجين وهربت للسفر خارج البلاد للتمثيل والدخول في مجال الإعلانات.
وأفادت التحقيقات، أن المتهم تزوج حتى الآن بحوالي ٧ مرات، على فترات متباعدة، وكانت الزوجات من بلدان مختلفة، ما بين محافظة الجيزة والإسكندرية.
وأضافت التحقيقات أن ضحايا المتهم وصل عددهم لأربع ضحايا، كان أولهما زوجته وصديقه، اللذان دفنهما تحت بلاط شقة ببولاق الدكرور، والثالثة شقيقة إحدى زوجاته، والرابعة عاملة كانت تعمل برفقته بالإسكندرية.
ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من التواصل إلى ضحيتين جديدتين لسفاح الجيزة، إحداهما شقيقة زوجته الأولى والأخرى لسيدة بالإسكندرية وعدها بالزواج واستولى على أموالها.
قاتل.. وسارق
وكان مفتشي قطاع الأمن العام واصلوا التحقيقات مع المسجون "ق. ف. ع"، 49 سنة، مالك مكتبة مقيم المريوطية" المودع بسجن الاستئناف على ذمة القضية جنح قسم سيدي جابر بالإسكندرية "سرقة" لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بقتل صديقه رضا 49 سنة مهندس مقيم ببولاق الدكرور" وانتحال إسمه وكذا قتل زوجته ربة منزل" ودفن جثتيهما بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور.
وأسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تطوير مناقشة المتهم وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن إعترافه مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تطوير مناقشة المتهم المذكور وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به.
واعتراف بقتل كلا من عاملة بمكتبة "خاصة بالمتهم" ومقيمة دائرة قسم الأهرام "شقيقة إحدى زوجاته حيث قرر المتهم بسابقة إرتباطه فى غضون شهر فبراير عام 2015 بعلاقة بالمجنى عليها قبل زواجه من شقيقتها إبان عملها طرفه ومع إقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.
وأضاف المتهم بقيامه بإستدراج المجنى عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتى "زوجته، صديقه" بها وقام بخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها وأوهم أهليتها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات.
كما اعتراف بقتل عاملة بمحل أدوات كهربائية "خاص بالمتهم" ومقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها المحضر إدارى قسم أول المنتزه.
وأيضا اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج منها وتحصله منها على مبلغ 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها" ولدى إلحاحها فى إستعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها قام بإستدراجها إلى مخزن "كائن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية" بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وقام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم ويدعى "قذافي"، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته وصديقه ودفنهما بمقبرة داخل شقته منذ ٥ سنوات.
وأمرت النيابة، بإجراء تحليل البصمة الوراثية في واقعة العثور على هيكلين عظميين داخل شقة في بولاق الدكرور.
مقتل سيدة ومهندس
كشفت تحقيقات، عن تفاصيل مقتل سيدة ومهندس في الهرم بعد 5 سنوات من الإبلاغ عن اختفائهما، أن المتهم ويدعى "قذافي" بعد مقتل صديقه استولى على
متعلقات الضحية، ثم أرسل رسالة هاتفية لشقيق القتيل، وأيضا قام بانتحال صفة المجنى عليه، وأخبره أنه تم القبض عليه، ولا يعلم الجهة التى احتجزته ولا مكان احتجازه، وخلال بحث أشقاء المجنى عليه عنه، كان المتهم يشاركهم فى عملية البحث، لإبعاد الشبهة عن نفسه.
وقام المتهم بتزوير الأوراق الخاصة بعقود الملكية لممتلكات المجنى ليه، وبعاها لصالحه بموجب التوكيل، ولكن سرعان ما اكتشف أشقاء القتيل واقعة التزوير وبيع ممتلكات شقيقهم المختفى، وتأكدوا حينها أن المتهم وراء اختفاء شقيقهم، وحرروا محضرا اتهموه فيه بقتله، إلا أن هروب المتهم وعدم وجود أدلة كافية، ولا ظهور جثة القتيل، ساهم فى إغلاق القضية.
وافادت التحقيقات، أن المتهم "قذافى" قام بقتل زوجته بوضع السم لها فى الطعام، بعد أن أصبحت محل تهديد له، لاكتشافها جريمته، فوضع السم لها فى الطعام، ثم نقل جثتها إلى الشقة التى دفن بها جثة صديقه، ودفنها أيضا، وأوهم أفراد أسرتها باختفائها، وأوهمهم بمشاركتهم فى البحث عنها ليحرر والدها محضرا بقسم شرطة الهرم، أفاد فيه بتغيبها.
واضافت التحقيقات، أنه عقب بيع المتهم كافة ممتلكاته، سافر إلى الإسكندرية، منتحلا اسم وصفة صديقه القتيل "المهندس رضا"، وتزوج عدة مرات مستخدما الاسم المزيف، وواصل جرائمه، بسرقة مصوغات ذهبية من زوجته، ومحاولته قتلها، إلا أنها نجت من الموت، وحررت محضرا بالواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليه.
وأفادت التحقيقات، أن المتهم مالك مكتبة وراء الواقعتين، وأن المتهم زوج الضحية الأولى وصديق الضحية الثانى أخفى جثتهما في حجرة في الدور الأرضى بشقة في بولاق الدكرور، حيث قتل صديقه وأخفى جثته في حجرة، ثم قتل زوجته وأخفى جثتها في حجرة مجاورة، على بعد مترين تحت الارض.
انتحال اسم الضحية
وأن المتهم انتحل اسم الضحية الثانى، وتم حبسه بسجن الاستئناف، وعقب تقنين الاجراءات تم استخراجه من محبسه، اعترف بقتل صديقه وانتحال اسمه، وقتل زوجته، وبإرشاده تم استخراج الهياكل العظمية للجثتين.
كانت توصلت تحريات مفتشى قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة فيما تبلغ لقسم الأهرامعام 2015من المدعو ق ف ع "سن 49 مالك مكتبة مقيم المريوطية"بغياب زوجته "سن 34 ربة منزل" وبحوزتها مبلغ 335 ألف جنيه
فى وقت لاحق إتهم أهلية المتغيبة زوجها المذكور "المبلغ"بأنه وراء غيابها لوجود خلافات بينهما وبعرضه على النيابة العامة أنذاك أخلى سبيله
كما تبين من التحريات ان زوجها المذكور مقيد الحرية
" لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بسجن الإستئناف منتحلًا إسم صديقه رضا (الُمبلغ بغيابه أيضًا وبحوزته مبلغ300ألف جنيه بتاريخ 2542015
بالعرض علي النيابة وبإستخراج المتهم المذكور ومواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإنتحاله إسم صديقه المدعو رضا (سن 49 مهندس بالسعودية له محل إقامة بهضبة الأهرام وآخر ببولاق الدكرور- تربطهما علاقة صداقة وشراكة عمل) عقب قيامه بقتله بدافع التخلص منه لسابقة قيام المجنى عليه بتحويل مبالغ مالية له لإستثمارها فى مجال شراء وبيع الشقق السكنية ونظرًا لتعثره ماليًا بالتزامن مع عودته من الخارج وخشية إفتضاح أمره عقد العزم على قتله.
كما إعترف المتهم المذكور بقيامه عقب ذلك بقتل زوجته وقرر أنه نظرًا لسابقة وجود خلافات بينهمالإستيلائها منه على مبالغ مالية عقد العزم على قتلها حيث أعد مادة سامة قام بدسها لها فى الطعام خلال تواجدهما بمحل إقامتهما ،ونقلها إلى الشقة السابق دفن جثة صديقه بها وقام بدفنها بأرضية إحدى غرفها.
تم بإرشاد المتهم الإنتقال إلى الشقة التى قام بدفن الجثتين بها وأمكن إستخراج هيكل عظمى لصديقه المجنى عليه من أرضية إحدى غرف الشقة كما تم إستخراج هيكل عظمى آخر لزوجته المجنى عليها.
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