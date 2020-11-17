مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

كشفت التحقيقات، في جرائم "قذافي.ف" والمعروفة إعلاميًا ب"سفاح الجيزة"، عن تفاصيل جديدة، أن الضحية الثالثة للمتهم هي شقيقة الزوجة الرابعة، حيث لم يتم تحرير محضر بتغيبها حتى الآن.





وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يعرف المجني عليها قبل ٥ سنوات، وأقام معها علاقة عاطفية تطورت لعلاقة غير شرعية، وفوجئت بعد أن وعدها المتهم بخطبتها، أنه خطب شقيقتها، وقبل الزواج هددته بفضح أمره أمام أسرتها، ولكن قرر التخلص منها.





وأفاد المتهم أمام التحقيقات، أن يوم الواقعة استدرجها بحجه هروبهما والزواج منها، وكان مستعدا بحفر حفرة على عمق ٢ متر في الشقة المواجهة لشقة بولاق الدكرور المدفون فيها زوجته وصديقه، وبمجرد وصولها خنقها ودفنها، ثم أوهم أهلها أنها على علاقة بأحد المخرجين وهربت للسفر خارج البلاد للتمثيل والدخول في مجال الإعلانات.





وأفادت التحقيقات، أن المتهم تزوج حتى الآن بحوالي ٧ مرات، على فترات متباعدة، وكانت الزوجات من بلدان مختلفة، ما بين محافظة الجيزة والإسكندرية.





وأضافت التحقيقات أن ضحايا المتهم وصل عددهم لأربع ضحايا، كان أولهما زوجته وصديقه، اللذان دفنهما تحت بلاط شقة ببولاق الدكرور، والثالثة شقيقة إحدى زوجاته، والرابعة عاملة كانت تعمل برفقته بالإسكندرية.





ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من التواصل إلى ضحيتين جديدتين لسفاح الجيزة، إحداهما شقيقة زوجته الأولى والأخرى لسيدة بالإسكندرية وعدها بالزواج واستولى على أموالها.





قاتل.. وسارق