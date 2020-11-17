والد محمد صلاح يرد على إصابة أسرته بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
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رد صلاح غالي والد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي على شائعات إصابة أسرته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في الساعات الماضية إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا ليغيب عن لقائي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الإفريقية بعد عزله.

وقال صلاح غالي ردا على شائعات إصابة أسرته بفيروس كورونا: جميع الأنباء التي تتحدث عن إصابة أسرة محمد صلاح بفيروس كورونا ليس لها أساس من الصحة، الجميع أجري مسحة والنتيجة ظهرت سلبية.

واضاف: قمت بنفسي بعمل مسحة  وكذلك ابنتى محمد صلاح، وأن ما ورد على منصات التواصل الاجتماعى بشأن إصابتهم بفيروس كورونا شائعات.

وتابع: الجميع في المنزل قام بإجراء مسحة طبية منهم والدة محمد صلاح وشقيقته وأولاده وظهرت جميع النتائج سلبية. 
 
وواصل: صحة محمد صلاح تحسنت تماما ونرجو من الجميع التوقف عن اطلاق الشائعات.

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