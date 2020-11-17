من داخل الأستوديو.. أحمد جمال في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان أحمد جمال، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من داخل الاستديو الخاص بهه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "جمال" في الصورة من داخل الأستوديو ويرتدي جاكت جلد أسود اللون، فيما علق على الصورة قائلا: "يومكم جميل".

في سياق منصل، روج الفنان أحمد جمال عن عمل جديد له برفقة الملحن نادر حمدي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب أحمد جمال: " تعاون جديد مع صديقي الموزع العبقرى نادر حمدى قريبا"، فيما علق نادر حمدى على الصورة قائلا:" استنوا اغنية جامدة جدا".‬

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

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