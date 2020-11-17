أول ظهور لدرة بعد زواجها في حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية

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حرصت الفنانة درة، على حضور مهرجان الفضائيات العربية، وذلك فى أول ظهور لها بعد حفل زفافها مؤخرًا على المهندس هاني سعد.



وظهرت "درة" فى الحفل بفستان أسود مكشوف الصدر، حيث خطفت الأنظار إليها فور ظهورها على السجادة الحمراء.



وقامت الفنانة درة بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة تانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة:" كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".



وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.



في سياق متصل، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على التوافد بـ مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020 الذى يشهد تكريم عدد منهم؛ لتميزهم من خلال الأعمال الدرامية التى عرضت فى الفترة الأخيرة، وخاصة فى شهر رمضان الماضى.



وكان أول الحضور اللاعب مؤمن زكريا وحرمه والفنان أحمد وفيق وسلوى عثمان ورحاب الجمال ومصطفى درويش ومنة عمارة ود. أيمن رشوان إسلام إبراهيم والإعلامية وفاء ماهر وغيرهم من النجوم.

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