عمرو الجنايني يطمئن على بعثة المنتخب الوطني بعد إصابة محمد النني

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية غدًا الثلاثاء.





وأجرى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عدة اتصالات هاتفية مع بعثة المنتخب الوطني الموجودة في توجو برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ويرافقها د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة.





وأكد رئيس الاتحاد على أنه رغم مشاركته بطبيعة الحال أعضاء البعثة أحزانهم على اصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا ، إلا أنه في الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها محمد النني والتي ستمكنه بمشيئة الله من تخطي هذه المحنة التي لم يعد أحد في العالم في معزل عنها أو بعيد من التعرض لها.





كما أكد السيد عمرو الجنايني على ثقته في جميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفني وما يتمتعون به من عزم واصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى ارتياحه الكامل للاجراءات التي اتخذتها ادارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.