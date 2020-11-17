نقيب الزراعيين: 1.4 مليار تكلفة المشروعات التنموية والخدمية في مطروح (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إنه منذ عام 2014 انطلقت عملية تنمية شاملة في المنطقة الغربية خاصة الجزء الساحلي ويتم استكماله حاليا في قطاع الزراعة وهناك دعم رئاسي كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع موجها الشكر للرئيس على الاهتمام الذي يوليه للزراعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنمية البيئية المتكاملة للظهير الصحراوي يتم تقسيمها لثلاث مناطق أولها المنطقة السياحية وتستقبل معدلات مطر 14 سم ويتم عليها زراعة التين والزيتون والمنطقة الثانية جنوب الطريق الدولي ومخطط لها أن تكون منطقة انتاج مختلط بين الزراعة والانتاج الحيواني أما المنطقة الثالثة فستكون إنتاج حيواني.

وأكد رغم أن مصر من أقل الدول سقوطا للأمطار إلا أن التقنيات الحديثة تمكنا من استغلالها في الزراعة وفي مرسى مطروح يتم زراعة نصف مليون فدان شعير كما أن 80% من إنتاج التين في مصر تتم في الساحل الشمالي وهو ما يؤكد أننا نستغل كل مياه الأمطار في الزراعة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء خزانات للمياه في مرسى مطروح لتوفير المياه للأهالي وتم توفير 8 مشروعات تحقق دخل للشباب والمرأة في مطروح بتكلفة 1.4 مليار.

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