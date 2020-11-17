مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: من مصلحة القاهرة وواشنطن التعاون في مختلف القضايا

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويرك، إن الأمم المتحدة تحتفل بمرور 57 عامًا على إنشائها.





وأكد "أدريس"، خلال لقاء خاص مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة يعكس واقع المجتمع الدولي.





وأشار إلى أن حل الدولتين هي الرؤية التي اتفق عليها المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التواجد الرئاسي بالمحافل الدولية يتيح طرح رؤية مصر بمختلف القضايا.



