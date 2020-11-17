نيللي كريم تظهر ببطن مكشوف على ريد كاربت مهرجان الفضائيات





وظهرت النجمة ببطن مكشوف على السجادة الحمراء فيما سارعت وسائل الإعلام بإلتقاط الصور لها.



في سياق متصل، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على التوافد بـ مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020 الذى يشهد تكريم عدد منهم؛ لتميزهم من خلال الأعمال الدرامية التى عرضت فى الفترة الأخيرة، وخاصة فى شهر رمضان الماضى.



وكان أول الحضور اللاعب مؤمن زكريا وحرمه والفنان أحمد وفيق وسلوى عثمان ورحاب الجمال ومصطفى درويش ومنة عمارة ود. أيمن رشوان إسلام إبراهيم والإعلامية وفاء ماهر وغيرهم من النجوم.



يذكر أن، تستكمل نيللي كريم، تصوير باقي مشاهدها من فيلمها الجديد "العميل صفر" بـ جانب الفنان أكرم حسني، ومن إخراج محمد سامي.



وكانت أخر أعمال "كريم" الدرامية مسلسل "بـ 100 وش" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي، اخراج كاملة أبو ذكري وبطولة أسر ياسين، اسلام ابراهيم، ابراهيم الدسوقي.



خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها فور صعودها على الريد كاربت بمهرجان الفضائيات العربية، وسط حشد كبير من نجوم الوسط الفني.