نيللي كريم تظهر ببطن مكشوف على ريد كاربت مهرجان الفضائيات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها فور صعودها على الريد كاربت بمهرجان الفضائيات العربية، وسط حشد كبير من نجوم الوسط الفني. 

وظهرت النجمة ببطن مكشوف على السجادة الحمراء فيما سارعت وسائل الإعلام بإلتقاط الصور لها.

في سياق متصل، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على التوافد بـ مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020 الذى يشهد تكريم عدد منهم؛ لتميزهم من خلال الأعمال الدرامية التى عرضت فى الفترة الأخيرة، وخاصة فى شهر رمضان الماضى.

وكان أول الحضور اللاعب مؤمن زكريا وحرمه والفنان أحمد وفيق وسلوى عثمان ورحاب الجمال ومصطفى درويش ومنة عمارة ود. أيمن رشوان إسلام إبراهيم والإعلامية وفاء ماهر وغيرهم من النجوم.

يذكر أن، تستكمل نيللي كريم، تصوير باقي مشاهدها من فيلمها الجديد "العميل صفر" بـ جانب الفنان أكرم حسني، ومن إخراج محمد سامي.

وكانت أخر أعمال "كريم" الدرامية مسلسل "بـ 100 وش" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي، اخراج كاملة أبو ذكري وبطولة أسر ياسين، اسلام ابراهيم، ابراهيم الدسوقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيلللي كريم مهرجان الفضاءيات الفنانة نيللي كريم

أخبار تهمك

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشري سارة لجماهير قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 16 ساعة

رسمياً .. مؤمن بدوي ينتقل لجمهورية شبين في القسم الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حقائق غريبة وغير متوقعة تعرفها لأول مرة عن نيللي كريم.. وهذا هو مطربها المفضل

"بـ 100 وش" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الثلاثاء 26 مايو

شاهد.. بفستان اسود عاري الكتفين تارا عماد تفتتح مهرجان الجونة السينمائي

بـ شنب واستايل مختلف.. أسلام ابراهيم يلفت الأنظار في مهرجان الجونه السينمائي

إنجي المقدم فى إطلالة جريئة على الريد كاربت بمهرجان الجونة

تفاصيل شخصية نيللي كريم فى فيلم "العميل صفر"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

10:06 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»