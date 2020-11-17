أستاذ أمراض المناعة: المتعافي من الكورونا قد يصاب مرة ثانية بعد 6 أشهر (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي، غن الاتفاقيات الدولية تحكم عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا حال طرحه رسميا، حيث سيكون للشركة المنتجة حق انتفاع وليس احتكار.





وأشار "خضر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كلما زادت نسبة الأشخاص الذين يحصلون على التطعيم أكبر على مستوى العالم، كلما كانت نسبة التخلص من الوباء أفضل.





ونوه أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، بأن المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يصاب بالكورونا مرة أخرى بعد 6 أشهر من الشفاء.



