بمناسبة يوم الطفولة.. احتفالية للأطفال ذوي الهمم في المتحف القبطي

نظم المتحف القبطي اليوم الاثنين احتفالية بمناسبة عيد الطفولة في حديقة المتحف، بحضور الدكتورة جيهان عاطف مدير عام المتحف.





شارك في الاحتفالية عدد من الأطفال ذوي الهمم، حيث قضوا وقتًا ممتعًا مع فقرات تضمنت مسرحاً للعرائس وورش فنية.





وأكدت الدكتورة جيهان عاطف مدير عام المتحف أنهم حريصون علي مشاركة جميع فئات الزوار في الفعاليات التي يقيمونها في المناسبات المختلفة.



