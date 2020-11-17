رئيس بعثة منتخب مصر في توجو يكشف ماذا سيحدث عند العودة لمصر

قال محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر توجو، إنهم أجروا 4 مسحات لفريق المنتخب المصري بعد مباراة التوجو، لافتا إلى أنهم أجروا مسحة أخرى في توجو وجاءت النتيجة بسلبية مسحة كل اللاعبين عدا محمد النني جاءت نتيجته إيجابية.





وأشار "فضل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن النني لم تظهر عليه أي أعراض، لافتا إلى أنه سيجرى مسحة لكل بعثة المنتخب في مطار القاهرة عند العودة، وسيتوجهون إلى الفندق بعدها حتى تظهر نتائج المسحات للجميع.





وفي تصريحات سابقة قال نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو، إن اللاعب محمد الننى كان متألقا في التدريب بشكل كبير، ولياقته البدينة طبيعية ولم يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، ولكنه أجرى المسحة بعد الوصول لتوجو أمس، وتأخرت بشكل كبير وظهرت منذ قليل، والتي أكدت إصابة النني بفيروس كورونا، وبدأ الدكتور محمد أبو العلا مع المسئولين الطبيين مع البعثة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص به.





وأوضح نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن محمد النني صحيّا لم تظهر عليه أي نوع من الأعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء المسحة قبل السفر وكانت الحالة سلبية، ولكن والبروتوكول يجب أن يتم إجراء مسحة في توجو، وظهرت حالته إيجابية.





وأشار إلى أنه تمت مناقشة إجراءات عملية سفر أي لاعب يصاب بكورونا، حيث يتم العزل، وتطبيق الإجراءات ليعود مع البعثة، مؤكدا أنت البعثة كلها في غرف فردية.



