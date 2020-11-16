تحطم طائرة مسيرة للجيش الألماني في أفغانستان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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هبطت طائرة بدون طيار من طراز "هارون 1" اضطراريا خلال مهمة للجيش الألماني في أفغانستان مما أدى إلى تضررها.

 

وأعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني، اليوم الاثنين، أن خللا فنيا تسبب في ذلك.

 

وقال متحدث باسم الجيش الألماني إن القدرة الاستطلاعية لهذه الطائرة غير محدودة، مضيفا أن الجنود في طريقهم لانتشال الطائرة، حيث وقع الحادث عند شروع الطائرة في الهبوط.

 

وسقطت الطائرة شرقي أكبر قاعدة للجيش الألماني "معسكر مارمال" في مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان.

 

وكان الجيش الألماني استأجر ثلاث طائرات بدون طيار من هذا النوع من أجل مهامه في أفغانستان.

 

وينشط الجيش الألماني في أفغانستان في إطار مهمة تدريب "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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