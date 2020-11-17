رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو: حالة "النني" ممتازة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
شيماء حسن
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قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو، تعليقا على إصابة محمد النني بفيروس كورونا، إن حالة اللاعب مستقرة وممتازة ولم تظهر عليه أية أعراض، مشيرًا إلى أنه كان متألقًا في التمرين بصورة كبيرة وكان محل تقدير الكابتن حسام البدري.
وأضاف "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "اللاعب كان لياقته البدنية عالية وكان متألقًا بشكل كبير في التدريب، واستطاع إحراز هدف على الطائر"، موضحًا أنه تأخر ظهور نتائج المسحات على الرغم من أنه تم أخذها بعد وصل البعثة مباشرة.
وتابع نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو: "تم الاتصال بسفير مصر وتم التواصل مع رئيس الاتحاد في توجو ووزارة الصحة وبعد التمرين ظهرت النتائج من ساعتين وظهرت الحالة الإيجابية للاعب محمد النني، وكل لاعب متواجد في غرفة بمفرده وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والفريق الطبي يتابع الحالة الصحية له".
واستطرد: "كنا متخوفين أن يكون هناك أكثر من لاعب خاصة بعد إصابة محمد صلاح والنني، ومن الوارد أن تكون النتيجة خاطئة، وسيتم عمل مسحة أخرى فور الوصول إلى مصر، وسيكون هناك ملابس معينة سيرتديها اللاعب وسيكون له مكان مخصص له في الطائرة عند العودة إلى مصر".
وفي تصريحات سابقة قال نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو، إن اللاعب محمد الننى كان متألقا في التدريب بشكل كبير، ولياقته البدينة طبيعية ولم يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، ولكنه أجرى المسحة بعد الوصول لتوجو أمس، وتأخرت بشكل كبير وظهرت منذ قليل، والتي أكدت إصابة النني بفيروس كورونا، وبدأ الدكتور محمد أبو العلا مع المسئولين الطبيين مع البعثة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص به.
وأوضح نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن محمد النني صحيّا لم تظهر عليه أي نوع من الأعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء المسحة قبل السفر وكانت الحالة سلبية، ولكن والبروتوكول يجب أن يتم إجراء مسحة في توجو، وظهرت حالته إيجابية.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة إجراءات عملية سفر أي لاعب يصاب بكورونا، حيث يتم العزل، وتطبيق الإجراءات ليعود مع البعثة، مؤكدا أنت البعثة كلها في غرف فردية.
وتابع: "الصور المتداولة للاعبين قبل التدريب، وهناك 3 أتوبيسات، ليكون كل لاعب بمفرده، كذلك في الطائرة، حيث هناك إجراءات احترازية مشددة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، مشددا على أن اللاعبين الموجودين على مستوى عال، لدينا طارق حامد وحمدي فتحي، وأكثر من لاعب يجيد اللعب في نفس المركز، وكنا حذرين أن يحدث مثل هذه الأشياء.
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