رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو: حالة "النني" ممتازة

قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو، تعليقا على إصابة محمد النني بفيروس كورونا، إن حالة اللاعب مستقرة وممتازة ولم تظهر عليه أية أعراض، مشيرًا إلى أنه كان متألقًا في التمرين بصورة كبيرة وكان محل تقدير الكابتن حسام البدري.





وأضاف "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "اللاعب كان لياقته البدنية عالية وكان متألقًا بشكل كبير في التدريب، واستطاع إحراز هدف على الطائر"، موضحًا أنه تأخر ظهور نتائج المسحات على الرغم من أنه تم أخذها بعد وصل البعثة مباشرة.





وتابع نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو: "تم الاتصال بسفير مصر وتم التواصل مع رئيس الاتحاد في توجو ووزارة الصحة وبعد التمرين ظهرت النتائج من ساعتين وظهرت الحالة الإيجابية للاعب محمد النني، وكل لاعب متواجد في غرفة بمفرده وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والفريق الطبي يتابع الحالة الصحية له".





واستطرد: "كنا متخوفين أن يكون هناك أكثر من لاعب خاصة بعد إصابة محمد صلاح والنني، ومن الوارد أن تكون النتيجة خاطئة، وسيتم عمل مسحة أخرى فور الوصول إلى مصر، وسيكون هناك ملابس معينة سيرتديها اللاعب وسيكون له مكان مخصص له في الطائرة عند العودة إلى مصر".



